Gazzetta - Milan, servono punti per riprendere a correre anche in Europa

Questa sera (fischio d’inizio alle 18:55) il Milan sfiderà in trasferta il Lille. Come riporta La Gazzetta dello Sport, servono punti per riprendere a correre anche in Europa e soprattutto per aprire con il passo giusto la parentesi senza Ibrahimovic. I francesi, che nella gara di San Siro si sono imposti per 3-0, saranno un crash test da brividi: stasera - scrive la rosea - occorrerà ritrovare lo spirito battagliero delle serate senza il fuoriclasse.