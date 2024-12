Gazzetta - Milan, si cerca un esterno: Akliouche e Leweling i preferiti ma prima serve una cessione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa un punto sul mercato del Milan, il quale - complice la deludente annata di Chukwueze e Okafor e un Pulisic che potrebbe ‘traslocare’ sulla trequarti - starebbe cercando un rinforzo per la corsia di destra. L’identikit è quello di un’ala che sappia giocare nello stretto, leggere le situazioni e dare una mano concreta in fase difensiva. Si può fare, a una condizione: la cessione di un giocatore, che liberi risorse e un posto nelle liste. E in tal senso due esterni precedentemente citati sono i grandi indiziati.

Il preferito, scrive la rosea, è il francese classe 2002 del Monaco Maghnes Akliouche. Si tratta di un mancino che viene da una stagione in cui ha fatto 7 gol in campionato e quest’anno viaggia con un bottino di 2 gol in Champions e altrettanti in Ligue 1. Fonseca gradirebbe molto il suo acquisto ma il prezzo importante del cartellino, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni, potrebbe far virare i rossoneri sul tedesco Jamie Leweling, calciatore 2001 dello Stoccarda che a differenza di Akliouche ha più corsa ma anche un piede meno educato. Con il rinnovo appena firmato per il 2029, anche per il cartellino di Leweling non si dovrebbe scendere dai 20/25 milioni.