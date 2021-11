Gazzetta - Milan, stiramento al polpaccio per Calabria

Non arrivano buone notizie per Davide Calabria dopo il problema muscolare rimediato nella sfida della Nazionale italiana contro la Svizzera: come riporta La Gazzetta dello Sport stamattina, il terzino rossonero si è sottoposto ieri da alcuni esami che hanno evidenziato uno stiramento al polpaccio. E' presto per capire i tempi di recupero, ma di certo non ci sarà contro la Fiorentina e nemmeno nel match di Champions League in casa dell'Atletico Madrid.