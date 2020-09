Gazzetta - Milan, sulla lista dei partenti anche Laxalt e Halilovic

Non solo operazioni in entrata ma anche trattative in uscite: la dirigenza rossonera, in queste ore, sta lavorando per sfoltire la rosa. In questo senso secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Pioli avrebbe dato l'assenso per le partenze di Laxalt e Halilovic. I due non fanno parte del progetto rossonero e hanno un ingaggio che supera il milione di euro, ragion per cui la loro partenza è inevitabile.