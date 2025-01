Gazzetta - Milan, tutto fatto per Okafor al Lipsia: oggi la partenza dello svizzero per la Germania

vedi letture

E' tutto fatto per la cessione in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro di Noah Okafor al Lipsia: il Milan ha definito nelle scorse ore gli ultimi dettagli e oggi è prevista la partenza dell'attaccante svizzero per la Germania. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che in rossonero, dove è arrivato nell'estate del 2023, il giocatore non è mai riuscito ad imporsi davvero.

Nei suoi 18 mesi in Italia Okafor ha giocato 52 partite con la maglia del Milan, segnando 7 gol e fornendo 5 assist. Tutte le marcature sono arrivate in Serie A, e 3, arrivando negli ultimi minuti (Udinese, Lazio e Torino), sono state decisive. L’ex Salisburgo, complice qualche problema fisico di troppo ed un rapporto con Fonseca che non è decollato, va in Bundesliga cercando di rilanciarsi.