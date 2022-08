Gazzetta - Milan, tutto pronto per la risoluzione di Bakayoko. Al suo posto Vranckx

MilanNews.it

In merito al mercato del Milan per il centrocampo, nelle prossime ore si dovrebbe definire la risoluzione del contratto di Tiemoué Bakayoko (ieri sarebbe stato trovato un accordo di massima con il Chelsea), il cui posto in rosa dovrebbe essere preso da Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002 del Wolfsburg. Per lui i rossoneri hanno messo sul piatto un milione di euro per il prestito e un diritto di riscatto fissato a 11 milioni.