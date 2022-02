Gazzetta - Milan-Veretout: la Roma lo valuta circa 20 milioni

Come riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Milan avrebbe rimesso nel mirino Jordan Veretout, centrocampista già cercato dai rossoneri quando era alla Fiorentina. La Roma lo valuta circa 20 milioni di euro, ma il suo prezzo potrebbe anche abbassarsi ulteriormente visto che il giocatore francese non rientra più di tanto nei piani di Mourinho.