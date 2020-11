Gazzetta - Natale in vetta, ecco perché il Milan può farcela

Mancano 7 giornate di campionato da qui al 23 dicembre, con due turni infrasettimanali e ben tre di coppe: chi arriverà a Natale al comando della classifica di Serie A? Se lo chiede La Gazzetta dello Sport, che punta sul Milan: i rossoneri, con un Ibra scatenato, possono concretamente sperare di finire l’anno in testa. Perché non hanno ancora perso - scrive la rosea - sono in confidenza e non hanno un calendario arduo. Al rientro dalla sosta il Milan affronterà il Napoli, ma se passerà indenne dalla trasferta del San Paolo potrebbe poi accumulare vantaggio fino alla 13esima giornata, quando andrà a far visita al terribile Sassuolo. Il 2020 si chiuderà con la sfida alla Lazio (a San Siro).