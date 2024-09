Gazzetta - No alla ristrutturazione di San Siro. "Inter e Milan insieme per un nuovo stadio vicino al Meazza"

Dopo settimane di voci, Milan e Inter hanno comunicato ieri al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di non voler ristrutturare San Siro in quanto i costi per il resyling dell'attuale impianto milanese sarebbero troppo alti. E così torna di moda il vecchio progetto di un nuovo stadio vicino al Meazza: "Inter e Milan insieme per un nuovo stadio vicino al Meazza" scrive stamattina La Gazzetta dello Sport.

Il sindaco Sala, dopo l'incontro, ha comunque dettato le sue condizioni: "Le squadre chiedono queste tre cose: qual è esattamente il valore di San Siro e delle aree, capire più in dettaglio il vincolo della sovraintendenza in ottica di cambio di proprietà e qualora lo stadio diventasse delle squadre e poi i tempi per l'operazione. Io ho fatto solo una richiesta: bene, noi lavoreremo per darvi il contesto di questi tre aspetti, ma poi per avviare operativamente le procedure io ho bisogno che quella sarà l'unica ipotesi per loro che rimarrà in campo".