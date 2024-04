Gazzetta - Panchina Milan: Antonio Conte al momento non è un’opzione concreta. Ecco perchè

In merito al futuro della panchina del Milan, il nome in cima alla lista delle preferenze dei tifosi milanisti è senza dubbio Antonio Conte, il quale però al momento non è un'opzione concreta per il Diavolo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'ex ct azzurro è molto attratto dal club rossonero, ma la società per ora è orientata su profili differenti.

Conte in passato ha chiesto di lavorare con calciatori pronti e dall’ingaggio pesante e ha avuto contrasti forti sia con la Juventus sia con l’Inter. Il progetto del Milan di RedBird, invece, punta soprattutto sui giovani e quindi al momento l'ex ct non è un'ipotesi concreta per il futuro della panchina milanista.