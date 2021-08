Gazzetta - Pellegri, le cifre dell'affare: il giocatore vestirà la maglia numero 64

Tra i nuovi arrivi in Casa Milan si segnala, senza dubbio, Pietro Pellegri. L'attaccante classe 2001, dopo le visite mediche di ieri, ha firmato il contratto questa mattina e si metterà a disposizione di Pioli. La formula dell'acquisto dal Monaco prevede un prestito oneroso di 500 mila euro, un diritto di riscatto a 6 milioni di euro più un milione di bonus in caso di dieci reti segnate con i rossoneri (più il 15% di un'eventuale futura rivendita). Il giocatore, secondo la Gazzetta dello Sport, vestirà la maglia numero 64, la stessa dell'esordio in Serie A.