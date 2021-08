Gazzetta - Pioli prova a riadattare Pobega nel ruolo di mediano

Uomini contati a centrocampo per Pioli, con Bennacer in isolamento per via del Covid e Kessie ancora da aggregare al gruppo. Tonali, apparso in crescita nella gara col Nizza, è sicuro di un posto da titolare contro il Valencia, mentre Pobega e Krunic si giocheranno una maglia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giovane italiano, in questo primo mese di lavoro, si è fatto apprezzare da Pioli: il tecnico sta provando a riadattarlo nelle vesti di mediano e l’amichevole di stasera potrà fornire nuovi aggiornamenti, dopo la prova così così con il Nizza. Se l’esperimento dovesse funzionare, il futuro al Milan di Pobega sarebbe decisamente più a fuoco.