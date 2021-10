Si parla della corsa Scudetto sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Oggi come oggi - scrive la rosea - la Serie A sembra una questione privata tra Napoli e Milan. I partenopei impressionano per forza e potenza, ma i rossoneri sono più avanti per impianto di gioco. Pioli lavora da due anni su questa squadra e la sta perfezionando.