Gazzetta - PSG all'assalto di Leao: pronti 70 milioni, ma il Milan fa muro

© foto di DANIELE MASCOLO

Su Rafael Leao ci sono anche alcuni top team inglesi, ma l'unico club che si sta muovendo in modo concreto è il PSG, il quale è disposto a mettere sul piatto 70 milioni di euro per strappare al Milan il giovane attaccante portoghese (per il giocatore pronto un contratto da 6 milioni a stagione). A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Diavolo però fa muro perchè considera l'ex Lille un capitale sul quale puntare anche nei prossimi anni.