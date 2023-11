Gazzetta - Quando rientrerà Leao? Probabile forfait con il Frosinone, punta l’Atalanta

vedi letture

Ieri sera contro il Borussia Dortmund, il Milan ha dovuto fare a meno di diversi giocatori, ma sicuramente l'assenza più pesante è stata quella di Rafael Leao, il quale è fermo per una lesione muscolare rimediata contro il Lecce. Quando tornerà in campo il portoghese? Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il numero 10 rossonero non dovrebbe essere a disposizione nemmeno sabato contro il Frosinone, ma punta a rientrare nella gara successiva contro l'Atalanta.

Stefano Pioli sperava di recuperarlo prima, ma Leao sta semplicemente rispettando i tempi previsti per una lesione muscolare. Servirà ancora un pochino di pazienza dunque per rivedere il portoghese in campo. La speranza è dunque riaverlo tra Atalanta e Newcastle, due partite che potrebbe dire molto dell'annata del Diavolo: la squadra bergamasca è infatti una della concorrenti per i primi quattro posti, mentre contro gli inglesi i rossoneri si giocheranno l'ultima chance di andare agli ottavi di Champions League.