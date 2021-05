Gazzetta: "Rebic, 13 minuti per l'eurogol. Ibra, altro ko da valutare"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Rebic, 13 minuti per l'eurogol. Ibra, altro ko da valutare". In casa rossonera c'è un po' di ansia per l'infortunio al ginocchio di Ibrahimovic che verrà valutato nelle prossime ore. Al suo posto contro la Juventus è entrato in campo Rebic, che ha regalato il gol del momentaneo 2-0 con un grandissimo destro da fuori area che si è insaccato all'incrocio dei pali.