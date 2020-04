Gazzetta - Rinnovo Donnarumma: trattativa in stallo per l'emergenza coronavirus

Secondo quanto riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina in merito al rinnovo di Gigio Donnarumma, se non ci fosse stata l'emergenza per il coronavirus che ha bloccato anche il mondo del calcio, i dirigenti milanisti si sarebbero probabilmente già incontrati con l'agente del portiere, Mino Raiola, per trattare il prolungamento di contratto.