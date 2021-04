Gazzetta - Rinnovo Gigio, il Milan resta ottimista. Ma non alzerà l'offerta

Non si registrano passi in avanti nella trattativa per il rinnovo di Donnarumma. La dirigenza rossonera ha già fatto la sua offerta da 8 milioni di euro, una proposta ricca che il Milan considera adeguata al valore del giocatore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i vertici di via Aldo Rossi non andranno oltre questa cifra. A Casa Milan resta l’ottimismo, però intanto la firma non arriva e più il tempo passa più la situazione diventa complicata.