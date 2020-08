Gazzetta - Rinnovo Ibra: l’offerta del Milan resta di 5 milioni più bonus

Mentre Pioli e Ibrahimovic, in forma privata, e si parlano e confrontano, Elliott si aspetta che Maldini, Massara e lo stesso allenatore inducano lo svedese a ridurre le pretese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, alle cifre chieste da Zlatan (7.5 milioni netti), il rinnovo non si farà. Al momento non ci sono riscontri sull’ipotesi che la proprietà possa offrire di più: la proposta rossonera resta di 5 milioni più bonus.