Ibrahimovic apre al Milan e il club rossonero, ovviamente, non chiude. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gazidis non ha mai nascosto la volontà di andare avanti con lo svedese, un campione che è anche un marchio, una garanzia. Ma serve un nuovo contratto. E servono deroghe al tetto stipendi, che il club - riferisce la rosea - ha già stabilito di poter concedere.