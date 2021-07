Gazzetta - Rinnovo Kessie: l'offerta al rialzo del Milan non ha ancora smosso le acque, Maldini vuole fare chiarezza con il suo agente

Il Milan ha alzato la sua offerta di rinnovo a Franck Kessie, ma purtroppo per ora questa mossa non ha smosso le acque come si aspettavano in via Aldo Rossi. Per questo motivo, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il dt Paolo Maldini avrà un nuovo contatto con l'agente dell'ivoriano perchè vuole fare chiarezza sul futuro del centrocampista che ha il contratto in scadenza nel 2022.