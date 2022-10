Gazzetta - Rinnovo Leao, il Milan è disposto ad uno sforzo importante: la doppia strategia rossonera

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Rafael Leao. A complicare tutto c'è sempre la nota vicenda del risarcimento che il giocatore deve allo Sporting Lisbona (circa 20 milioni di euro). Il club di via Aldo Rossi è disposto a dare un sostegno al giocatore sia moralmente che sopratutto economicamente. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono pronti ad uno sforzo importante per trattenerlo, anche se devono ancora decidere quale strategia utilizzare: il Diavolo potrebbe infatti decidere di offrire un ingaggio ricchissimo, slegando la vicenda dalla causa in corso, oppure potrebbe dare una mano a Rafa nel pagamento del risarcimento allo Sporting, ma ovviamente a quel punto la proposta di stipendio sarebbe più contenuta.