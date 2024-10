Gazzetta: "Ritorno di fiamma. Dubbio Abraham, il Milan si muove e ripensa a David: si libera nel 2025"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Ritorno di fiamma. Dubbio Abraham, il Milan si muove e ripensa a David: si libera nel 2025". L'inglese è arrivato in prestito dalla Roma all'ultimo giorno del mercato estivo e per ora non sta convincendo del tutto visto che ha segnato un solo gol su rigore. Per prenderlo a titolo definitivo dai giallorossi serviranno poi 25 milioni di euro.

Per questo motivo, il Milan è tornato a pensare a Jonathan David, attaccante classe 2000 che a fine stagione lascerà il Lille a zero visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Su di lui ci sono però anche altri top club come Barcellona, Atletico Madrid, Inter e alcune squadre inglesi.