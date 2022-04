Gazzetta sul mercato: "Il primo colpo è in difesa. Ecco Botman, l'accordo c'è"

MilanNews.it

Lente di ingrandimento sul mercato rossonero questa mattina sulla Gazzetta dello Sport che titola così: "Botman. Il primo colpo è in difesa. Ecco Sven, l'accordo c'è": Nonostante la trattativa per la cessione del club, siamo in fase di chiusura per Sven Botman, sintomo che anche in caso di nuova proprietà Maldini e Massara vanno verso la conferma. Secondo quanto riporta la rosea, l'accordo tra Milan e Lille si sarebbe trovato attorno ai 35 milioni di euro, con il giocatore pronto a firmare un contratto di 5 anni dal valore di 4 milioni a stagione.