Gazzetta: "Super Milan come ai bei tempi. Tonali e Leao fenomeni, un punto ed è qualificato"

"Super Milan come ai bei tempi. Tonali e Leao fenomeni, un punto ed è qualificato": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che esalta la grande prestazione di ieri dei rossoneri che hanno travolto in trasferta la Dinamo Zagabria con quattro gol. A trascinare il Diavolo, a cui ora basta un punto nell'ultimo match del girone contro il Salisburgo, sono stati soprattutto Tonali in mezzo al campo e Leao in attacco.