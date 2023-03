Gazzetta - Svezia, Ibra ha avvertito un fastidio durante l’allenamento di ieri: è in dubbio per l’Azerbaigian

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha avvertito un fastidio durante l’allenamento di ieri con al Svezia alla vigilia della partita contro l’Azerbaigian: le sue condizioni andranno valutate ed è in dubbio la sua presenza oggi nel match valido per le qualificazioni a Euro 2024. "Ibrahimovic? Dobbiamo valutarlo, è un punto interrogativo" le parole in conferenza stampa del ct svedese Janne Andersson.