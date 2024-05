Gazzetta: "Tanto possesso, più prudenza. Fonseca cambia, il Milan ci crede"

vedi letture

"Tanto possesso, più prudenza. Fonseca cambia, il Milan ci crede": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito all'arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera. Il portoghese ha già allenato la Roma in Italia, ma è cambiato rispetto alla sua esperienza in giallorosso. Gli piace sempre molto un calcio offensivo, ma ora dà maggiore importanza anche alla fase difensiva.

Il primo passo che dovrà fare sarà conquistare i giocatori con le sue idee: in particolare c'è grande curiosità per vedere come si rapporterà con il suo connazionale Rafael Leao. Oltre a questo, Fonseca è anche atteso dal duro compito di farsi apprezzare dai tifosi milanisti che per la panchina rossonera avrebbero preferito altri profili (Antonio Conte su tutti).