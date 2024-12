Gazzetta: "Theo, deciderà il mercato...Per Calabria niente rinnovo"

Quanto sta succedendo dalle parti di Milanello con Theo Hernandez e Davide Calabria non può non avere delle conseguenze dirette sul futuro dei due giocatori in rossoneri. Entrambi a Milano, ed al Milan, si trovano benissimo, peccato però che quando il feeling viene meno è meglio separarsi per evitare di rovinare quanto di bello, anzi, bellissimo c'è stato nel corso degli anni.

A fronte di questo per Theo Hernandez La Gazzetta dello Sport ha scritto che "deciderà il mercato...", aggiungendo però che si dovrà anche capire non solo come si evolveranno i rapporti con Paulo Fonseca, ma anche i discorsi per il rinnovo. Per quanto riguarda Davide Calabria, invece, la strada sembrerebbe essere segnata, visto che la rosea parla di "niente rinnovo".