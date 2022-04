Gazzetta titola: "Mister Investcorp. Alardhi vuol portare in alto il Milan"

Nella Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina spazio per un lungo approfondimento sul presidente esecutivo di Investcorp Mohammed Alardhi. La rosea titola: "Mister Investcorp. Ex pilota di caccia e alpinista, Alardhi vuol portare in alto il Milan". Manager sempre in movimento e dipinto da molti come un visionario, con grandi progetti come quello di investire nel Milan. L'obiettivo tra le parti è quello di chiudere entro la fine della settimana con il signing, primo passo verso il vero e proprio closing che potrebbe arrivare a fine stagione.