Gazzetta titola: "Modello Milan. Il boom del Diavolo ora ispira lo United"

Il progetto del Milan, da quando il fondo Elliott è entrato negli uffici di via Aldo Rossi, ha conosciuto solamente una continua e costante crescita sia dal punto di vista economico che sotto il profilo sportivo. Per questo oggi la Gazzetta dello Sport titola così: "Modello Milan. Il boom del Diavolo ora ispira lo United". Ciò che salta soprattutto all'occhio è la gestione del monte stipendi: il Milan è la quarta squadra in Italia con delle spese pari a 100 milioni di euro e si trova dietro a Napoli (110 milioni), Inter (130 milioni), Juve (172 milioni). In campo però, a oggi, si trova prima in classifica. I costi sono tenuti bassi e i giovani vengono comprati e mandati in campo e - in poco tempo - vedono il proprio valore lievitare. Per questo motivo la stampa inglese vicino allo United, come il Manchester Evening News cita il modello Milan come quello ideale da seguire nella nuova avventura di Ten Hag sulla panchina dei Red Devils. La testata britannica cita alcuni dei colpi più clamorosi del Milan degli ultimi anni: da Maignan a Tomori, passando per Leao.