Gazzetta: "Tonali ha la febbre, ma c'è speranza di averlo a Cagliari"

In vista della trasferta di domani del Milan in Sardegna, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Tonali ha la febbre, ma c'è speranza di averlo a Cagliari". Il centrocampista rossonero non si è allenato ieri a causa della febbre. Le sue condizioni sono da valutare ora per ora, ma non è esclusa ancora del tutto la sua presenza tra i convocati per il match contro i rossoblu.