Gazzetta: "Tonali regalo scudetto per il compleanno: il controsorpasso"

Domani sera Sandro Tonali, oltre a giocarsi con il Milan tantissimo nella sfida del Bentegodi contro l'Hellas, festeggia anche il suo 22° compleanno. Lo festeggerà da titolare e leader della sua squadra del cuore, in lotta per vincere il campionato. La Gazzetta dello Sport, infatti, titola così: "Tonali regalo scudetto. Compleanno a Verona con una missione: il controsorpasso". Non ci sarebbe modo migliore per celebrare il proprio compleanno di rimettere la testa davanti all'Inter in classifica.