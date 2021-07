Gazzetta - Tonali, uno sconto sull'ingaggio per essere d'esempio agli altri

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan vorrebbe uno sconto da Tonali sullo stipendio. Non sfugge - scrive la rosea - il valore "politico" di questa mossa, non tanto per il risparmio specifico, quanto per il messaggio da mandare allo spogliatoio rossonero. Se Tonali accettasse di mettersi in discussione, ripartendo da un ingaggio più basso, questo sarebbe un esempio anche per gli altri giocatori, a cominciare da quelli in scadenza di contratto.