Gazzetta - Tottenham e Roma su Piatek: ma lo vogliono solo in prestito

In campo dal primo minuto contro il Torino, ma sempre sul mercato. La sfida di questa sera non cambia la posizione di Piatek, che occupa una delle prime posizioni nella lista dei partenti stilata dal Milan. Il problema, però, come riporta La Gazzetta dello Sport, è che all’orizzonte non ci sono compratori disposti a spendere una determinata cifra per il polacco, giocatore che il Milan ha pagato 35 milioni. I rossoneri, ovviamente, non hanno intenzione di svenderlo. Il pistolero interessa al Tottenham di Mourinho, ma soltanto in prestito. Anche la Roma ci ha fatto un pensierino, ma sempre e solo a titolo temporaneo.