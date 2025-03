Gazzetta: "Ultimo treno Champions. Milan per l'Europa: Conceiçao ci crede, ma..."

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Ultimo treno Champions. Milan per l'Europa: Conceiçao ci crede, ma...". La sosta per le nazionali sta per terminare e a Milanello nei prossimi giorni si ritroveranno tutti i giocatori rossonero, compresi quelli che sono stati impegnati con la propria nazionale. C'è una sfida molto importante da preparare, vale a dire quella di domenica sera in casa del Napoli che dirà se il Diavolo ha ancora qualche chance di qualificarsi alla Champions League del prossimo anno.

Corsa Champions: Conceiçao ci crede, ma...

La distanza dal quarto posto è di sei punti e davanti ci sono altre cinque squadre che hanno lo stesso obiettivo del Milan. Non sarà facile, ma Sergio Conceiçao ci crede, anche se nelle scorse ore si è lamentato per le troppe voci intorno al club rossonero che da tempo accostano altri allenatore alla panchina milanista: "Dopo aver vinto la Supercoppa contro l’Inter, abbiamo pareggiato contro il Cagliari con un errore individuale, come capita. Da allora, ogni giorno accostano nuovi allenatore al club" ha dichiarato al "Coimbra Football Congress 2025" il tecnico portoghese che non spera solo nel quarto posto, ma anche nella sua riconferma sulla panchina del Diavolo della prossima stagione.