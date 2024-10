Gazzetta - Verso Fiorentina-Milan: tre ballottaggi aperti in casa rossonera

Domenica sera il Milan sarà impegnato sul campo della Fiorentina e in vista di questa sfida Paulo Fonseca, che dovrebbe riproporre dal primo minuto Alvaro Morata in attacco, deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione, in particolare in difesa e a centrocampo. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, a Firenze potrebbe ritrovare una maglia da titolare Strahinja Pavlovic che potrebbe prendere il posto a uno tra Fikayo Tomori e Matteo Gabbia al centro della retroguardia milanista.

Sempre in difesa c'è aperto un ballottaggio a destra tra Davide Calabria ed Emerson Royal, mentre in mezzo al campo si giocano una maglia da titolare Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders.