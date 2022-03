Gazzetta - Verso Napoli-Milan: Ibra ci spera ancora. Se tra oggi e domani dovesse allenarsi in gruppo...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le chance sono poche e a Milanello lo sanno tutti molto bene, ma alla fine sperare non costa nulla: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic punta a tornare a disposizione di Stefano Pioli per il match di domenica sera contro il Napoli. Non sarà semplice, ma se tra oggi e domani dovesse tornare ad allenarsi in gruppo allora potrebbe andare almeno in panchina nella sfida contro gli azzurri di Spalletti.