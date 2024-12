Gazzetta: "Voglia di tornare: Theo rinuncia al giorno di ferie per allenarsi"

vedi letture

"Voglia di tornare: Theo rinuncia al giorno di ferie per allenarsi": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri, nonostante il giorno di riposo concesso da Paulo Fonseca (il 26 è in programma la ripresa degli allenamenti in vista della Roma), il terzino francese, insieme ad altri compagni tra cui Ismael Bennacer, è stato comunque a Milanello per lavorare e ha svolto un allenamento in più. L'ex Real Madrid, reduce da due panchine di fila contro Genoa e Verona, è ancora alla ricerca della forma migliore.

Queste le parole dei giorni scorsi di Paulo Fonseca su Theo Hernandez: "Per me la situazione di Theo è facile da spiegare. Ha giocato tanto, è stato in nazionale. Non ha ancora trovato la miglior condizione fisica, magari ha bisogno di ritrovare le condizioni per stare bene. Theo è importantissimo per noi. Non è mai una punizione per lui, è semplicemente per farlo tornare nella condizione migliore. Continuo a dire che per me è il miglior terzino del mondo".