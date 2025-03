Gli effetti della crisi. Il CorSera: "-100 milioni. Le tre star del Milan si sono svalutate"

La crisi di risultati del Milan non avrà solo conseguenze nefaste a livello sportivo, ma anche sul piano economico. Oltre ad aver perso i soldi della qualificazione agli ottavi di Champions League, il Diavolo dovrà fare con ogni probabilità a meno anche quelli della qualificazione alla League Phase della prossima stagione.

Insomma, non un buona cosa, che se si somma ad un altro aspetto economico importante rischia di pesare ancora di più. Gli effetti della crisi del Milan stanno avendo un peso specifico anche sulla squadra, che a differenza di inizio stagione ha perso valore sul mercato, fatta la pace di alcuni. In questo gruppo super esclusivo non rientrano le tre super star di questa squadra, ovvero Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao, che come titolato questa mattina dal Corriere della Sera "si sono svalutate" per un totale di 100 milioni di euro.