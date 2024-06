Gli ostacoli per Zirkzee sono due, Tuttosport: "Kompany e agente"

Joshua Zirkzee è annunciato come uno dei giocatori-tormentone di quest'estate di calciomercato e, a una sola settimana dal termine del campionato, la previsione si sta confermando in toto. L'attaccante olandese fa gola a diversi club europei, tra cui il Milan, soprattutto in virtù della sua clausola rescissoria da 40 milioni di euro, che può essere attivata tra il 1° luglio e il 15 agosto secondo le ultime indiscrezioni. Per i rossoneri, che vorrebbero giocarsi la carta della volontà del giocatore di rimanere in Italia, ci sono però due ostacoli importanti.

Questa mattina Tuttosport parla proprio di questi due intralci titolando: "Zirkzee, due snodi. Kompany e agente". Da una parte c'è Vincent Kompany, il nuovo allenatore del Bayern Monaco che ha allenato la punta del Bologna ai tempi dell'Anderlecht: "Il nuovo allenatore potrebbe rivolerlo al Bayern". In questo senso c'è da segnalare che il Bayern, in quanto squadra che ha ceduto Zirkzee al Bologna, gode di una recompra che ha un valore sempre di 40 milioni. E poi c'è la questione dell'agente Kia Joorabchian che ha delle richieste sulle commissioni molto alte: "Joorabchian 'costa' oltre 10 milioni: è contro la politica del club". Difficilmente il Milan cederà alle richieste dell'agente in tal senso.