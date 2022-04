Gol annullato a Bennacer, Gazzetta: "Una rabbia del Diavolo"

MilanNews.it

"Una rabbia del Diavolo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al gol annullato al Milan ieri sera nel derby di Coppa Italia contro l'Inter. Nel post-partita, Stefano Pioli era furioso per la decisione dell'arbitro Mariani che ha ritenuto attiva la posizione in fuorigioco di Kalulu sul tiro di Bennacer. In particolare, il tecnico rossonero ha messo in evidenza che nessuno dei nerazzurri ha protestato per la posizione del difensore francese, tanto meno Handanovic, sintomo che non è stato disturbato dalla presenza del giocatore rossonero.