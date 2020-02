Gol annullato a Firenze, Tuttosport: "Un replay scagiona Ibra"

Un gol regolare. Annullare il capolavoro di Ibrahimovic al "Franchi" è stato ingiusto oltreché penalizzante per la squadra rossonera.Perché Zlatan non ha toccato la palla con il braccio. Come sottolinea Tuttosport, Milan TV ha mostrato delle immagini che scagionano lo svedese: dai video si vede come il pallone rimbalzi tra il petto e la pancia di Ibra. Angolazione che Calvarese non ha visto al VAR.