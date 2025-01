I grandi esclusi di Fonseca ribaltano il Como. Il CorSport: "Milan, reazioni da gol"

La rimonta di Como è stata firmata dai grandi esclusione della gestione di Paulo Fonseca: Theo Hernandez e Rafael Leao. In cinque minuti i due uomini immagine di questo Milan hanno preso in mano la situazione ribaltando una partita che sembrava viaggiare su scenari che avrebbero potuto portare Sergio Conceiçao all'escandescenza.

Per fortuna a tornare a casa con i 3 è stato alla fine proprio il Milan, che come titolato questa mattina da Il Corriere dello Sport, ha avuto "reazioni da gol". La prestazione, però, resta deludente, con il lusitano che in questi giorni di avvicinamento alla partita contro la Juventus lavorerà sodo per cercare di migliorare quello che ieri sera non ha particolarmente gradito.