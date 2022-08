I rossoneri continuano a puntare sui giovani. Gazzetta: "Il Milan va a 2000"

"Il Milan va a 2000": titola così questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che la campagna acquisti di questa estate conferma la volontà dei rossoneri di puntare sui giovani. Invece di puntare su due profili più esperti come Ziyech e Dybala, per esempio, il Diavolo è andato su un classe 2000 come Adli e un 2001 come De Ketelaere. Senza dimenticare altri 2000 che ci sono già in rosa e che sono già due punti fermi del Milan di Pioli, vale a dire Tonali e Kalulu. E chissà che l'elenco non possa aumentare con l'arrivo anche di Carney Chukwuemeka, classe 2003 dell'Aston Villa che è tra gli obiettivi del club di via Aldo Rossi per il centrocampo.