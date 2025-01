Ieri il primo giorno in rossonero per Walker. Il CorSport: "E prenota il derby"

Nella giornata di ieri Kyle Walker ha iniziato ad entrare in contatto con il mondo rossonero. Atterrato a Linate intorno ad ora di pranzo, il terzino inglese ha fatto un passaggio in hotel per poi dirigersi alla clinica La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche con il Milan. Da lì è poi andato direttamente a Casa Milan, dove ha firmato il contratto che inizialmente lo legherà al club meneghino fino al termine della stagione a 2,5 milioni di euro.

Considerate alcune questioni burocratiche, come il permesso di soggiorno ad esempio, Kyle Walker non potrà scendere in campo contro il Parma, partita che dunque osserverà in maniera molto scrupolosa o da casa o direttamente dalla tribuna di San Siro. L'inglese è però impaziente di intraprendere questa sua nuova avventura in carriera, come scritto questa mattina anche da Il Corriere dello Sport, che ha titolato: "Walker c'è, e prenota il derby".

Si, perché l'esordio con la maglia del Milan di Kyle Walker potrebbe esserci proprio nella stracittadina contro l'Inter, in programma domenica 2 febbraio.