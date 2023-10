Il Cittadino - Nuovo stadio Milan: non è previsto alcun maxi parcheggio nel Parco Sud. Ecco il prossimo step

vedi letture

Il Cittadino in edicola questa mattina riporta la precisazione di ieri del Milan che ha chiarito che il progetto del nuovo stadio a San Donato Milanese non prevede nessun maxi parcheggio da 15 mila posti auto nel Parco Sud: "In merito ad alcune notizie sulla dimensione dei parcheggi previsti nell’ipotesi progettuale per il nuovo stadio di San Donato pari a circa 15 mila posti auto all’interno del Parco Sud, AC Milan precisa che l’informazione non è assolutamente corretta: il vero numero di parcheggi a servizio del parco e dell’abbazia di Chiaravalle (e solo usati dallo stadio nelle poche ore in cui ci saranno eventi) potrà essere solo di circa 750 posti auto".

Il prossimo step prevede ora un’istruttoria sulla documentazione che è stata deposita dal club di via Aldo Rossi nei giorni scorsi presso il Comune di San Donato. Il sindaco Francesco Squeri ha già fatto sapere che si farà supportare da consulenti qualificati che passeranno al setaccio tutti i documenti.