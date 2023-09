Il commento di Ordine sul CorSport: "Sportiello non chiude il buco nella rosa"

Franco Ordine, noto giornalista vicino alle cose di Milanello, ha commentato questa mattina sul Corriere dello Sport. Il titolo recita: "Sportiello non chiude il buco nella rosa". Contrariamente a quanto si possa immaginare, il pezzo è un elogio del nuovo secondo portiere del Milan che, tra Newcastle e Verona, ha dimostrato di poter sostituire Maignan quando necessario (come è accaduto ieri).

Ma se il Milan ha fatto bene i compiti in estate per il vice portiere, per Ordine lo stesso non è stato fatto in difesa: senza Kalulu da due settimane e con gli stop di Calabria e Theo, le fasce ieri avevano solo Florenzi e il giovane Bartesaghi come interpreti del ruolo tanto che Pioli ha dovuto ridisegnare lo schema tattico rossonero. Sicuramente c'è anche la sfortuna che molti giocatori dello stesso ruolo si siano fermati contemporaneamente ma allo stesso tempo si rischia di creare un "buco" sulle corsie laterali.