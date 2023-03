Il contributo delle riserve, il CorSera: "Per Pioli solo 5 gol e 3 punti"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera questa mattina propone un approfondimento sul contributo delle riserve per ciascuna squadra di Serie A, intitolato: "In nome della rosa". In testa alla classifica c'è anche in questo caso il Napoli mente il Milan non può sorridere: "Per Pioli solo 5 gol e 3 punti". Un contributo molto risicato che evidenzia quanto le seconde linee, fino a questo momento, non abbiano aiutato l'allenatore rossonero nel corso della stagione.