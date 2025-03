Il copione che non cambia. Il CorSera: "Milan, il solito remake"

Cambiano settimane, gli uomini in campo, ma il copione delle partite del Milan è sempre quello. La formazione di Sergio Conceiçao va sotto nel punteggio per poi alzare la testa e con orgoglio ribaltare il risultato. Ovviamente questo non succede sempre, ma nelle ultime due giornate di campionato il Diavolo è riuscito a conquistare ben 6 punti da situazioni di svantaggio, rilanciandosi in maniera importante in zona Europa.

Sulla partita di San Siro Il Corriere della Sera ha scritto "Milan, il solito remake", ricalcando il fatto che anche contro il Como la formazione rossonera è andata in svantaggio salvo poi rimontare il risultato nel segno, anche in questo caso, dei soliti due, ovvero Tijjani Reijnders e Christian Pulisic, protagonisti in positivo insieme ad un altro giocatore del quale forse si è parlato troppo poco, Tammy Abraham.