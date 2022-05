Il Corriere della Sera cita Ibra: "Mai sofferto così, ma avevo promesso lo Scudetto a tutti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle sue pagine dedicate allo sport, il Corriere della Sera in edicola questa mattina, ritaglia un trafiletto in taglio alto alle dichiarazioni che Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato tramite i suoi profili social, all'indomani dell'operazione al ginocchio sinistro. Il titolo scelto dal quotidiano generalista sono le stesse parole del fuoriclasse svedese: "Mai sofferto così tanto, ma avevo promesso lo Scudetto a tutti". Ibra ha infatti rivelato di aver giocato per 6 mesi con il crociato rotto e di aver faticato moltissimo, allenandosi pochissimo con i compagni (10 volte). Alla fine però, ha conquistato l'ennesimo trofeo della sua carriera infinita.